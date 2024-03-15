Безпілотники атакували воронезьку область рф: під удар потрапив військовий аеродром (відео)

Уночі 13 березня, мешканці бутурлинівки, що у воронезькій області, чули потужні вибухи та постріли. Відомо, що БПЛА здійснили напад на військове летовище, розташоване всього за чотири кілометри від міста.

Згідно з інформацією, опублікованою телеграм-каналом Astra, на території аеродрому було виявлено уламки, що свідчать про інцидент. Також канал виклав кадри стрілянини, на яких російська ППО намагається перешкодити безпілотникам вразити намічені цілі.

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Нагадаємо, у середу зранку, 13 березня, жителі російської рязані чули вибухи на місцевому нафтопереробному заводі. Згодом там здійнялася масштабна пожежа.

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