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Економіка

Безкоштовне розмитнення авто: хто з українців має право на пільгу

Анастасія Крищук

Безкоштовне розмитнення авто: хто з українців має право на пільгу
Розмитнення авто у 2025 році. Джерело: armyinform

На початку повномасштабної війни Україна встановила нульове розмитнення для всіх автомобілів. Проте з часом це рішення було скасовано. Однак деякі громадяни все ж таки зберегли право на безкоштовне розмитнення.

На даний момент звільнення від сплати мита діє лише для осіб, які імпортують автомобілі з-за кордону для потреб ЗСУ. Цю норму містить пункт 197.11 Податкового кодексу України, повідомляє UAportal з посиланням на "24 Канал".

Правила пільгового імпорту автомобілів наступні:

  • Автомобілі можуть бути ввезені лише за ініціативою військових або конкретної військової частини. Використовувати транспортний засіб для особистих потреб забороняється.
  • Офіційним покупцем має виступати українська громадська організація або благодійний фонд.
  • Для перетину кордону необхідно подати документи, зокрема спеціальну декларацію для вивезення гуманітарної допомоги з ЄС та ID-номер.

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Як імпортувати автомобіль з-за кордону для особистого використання

Інші громадяни зобов’язані сплатити ПДВ, акциз та мито при імпорті автомобілів в Україну. Процедура розмитнення виглядає наступним чином:

  • Під час самостійного процесу розмитнення важливо оформити договір купівлі-продажу та отримати техпаспорт на автомобіль під час покупки. Далі необхідно подати попередню митну декларацію до митного органу, де буде відбуватись оформлення. Цей документ є обов'язковим для ввезення авто на територію країни.
  • Не забувайте про необхідність перерахувати грошову заставу, яка покриває повну вартість розмитнення, на рахунок митниці.
  • При перетині кордону може виникнути потреба доплатити додаткові кошти через зміни в курсі валют або зміну вартості автомобіля.
  • Після цього транспортний засіб отримує сертифікат, який підтверджує його відповідність вимогам України.
  • Завершальний етап митного оформлення включає заповнення митної декларації. В Україні автомобіль потрібно зареєструвати в відповідних органах.

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