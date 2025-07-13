Безкоштовне розмитнення авто: хто з українців має право на пільгу
На початку повномасштабної війни Україна встановила нульове розмитнення для всіх автомобілів. Проте з часом це рішення було скасовано. Однак деякі громадяни все ж таки зберегли право на безкоштовне розмитнення.
На даний момент звільнення від сплати мита діє лише для осіб, які імпортують автомобілі з-за кордону для потреб ЗСУ. Цю норму містить пункт 197.11 Податкового кодексу України, повідомляє UAportal з посиланням на "24 Канал".
Правила пільгового імпорту автомобілів наступні:
- Автомобілі можуть бути ввезені лише за ініціативою військових або конкретної військової частини. Використовувати транспортний засіб для особистих потреб забороняється.
- Офіційним покупцем має виступати українська громадська організація або благодійний фонд.
- Для перетину кордону необхідно подати документи, зокрема спеціальну декларацію для вивезення гуманітарної допомоги з ЄС та ID-номер.
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Як імпортувати автомобіль з-за кордону для особистого використання
Інші громадяни зобов’язані сплатити ПДВ, акциз та мито при імпорті автомобілів в Україну. Процедура розмитнення виглядає наступним чином:
- Під час самостійного процесу розмитнення важливо оформити договір купівлі-продажу та отримати техпаспорт на автомобіль під час покупки. Далі необхідно подати попередню митну декларацію до митного органу, де буде відбуватись оформлення. Цей документ є обов'язковим для ввезення авто на територію країни.
- Не забувайте про необхідність перерахувати грошову заставу, яка покриває повну вартість розмитнення, на рахунок митниці.
- При перетині кордону може виникнути потреба доплатити додаткові кошти через зміни в курсі валют або зміну вартості автомобіля.
- Після цього транспортний засіб отримує сертифікат, який підтверджує його відповідність вимогам України.
- Завершальний етап митного оформлення включає заповнення митної декларації. В Україні автомобіль потрібно зареєструвати в відповідних органах.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні з'явилися нові автомобільні номери.
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