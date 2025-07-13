Безкоштовне розмитнення авто: хто з українців має право на пільгу

На початку повномасштабної війни Україна встановила нульове розмитнення для всіх автомобілів. Проте з часом це рішення було скасовано. Однак деякі громадяни все ж таки зберегли право на безкоштовне розмитнення.

На даний момент звільнення від сплати мита діє лише для осіб, які імпортують автомобілі з-за кордону для потреб ЗСУ. Цю норму містить пункт 197.11 Податкового кодексу України, повідомляє UAportal з посиланням на "24 Канал".

Правила пільгового імпорту автомобілів наступні:

Автомобілі можуть бути ввезені лише за ініціативою військових або конкретної військової частини. Використовувати транспортний засіб для особистих потреб забороняється.

Офіційним покупцем має виступати українська громадська організація або благодійний фонд.

Для перетину кордону необхідно подати документи, зокрема спеціальну декларацію для вивезення гуманітарної допомоги з ЄС та ID-номер.

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Як імпортувати автомобіль з-за кордону для особистого використання

Інші громадяни зобов’язані сплатити ПДВ, акциз та мито при імпорті автомобілів в Україну. Процедура розмитнення виглядає наступним чином:

Під час самостійного процесу розмитнення важливо оформити договір купівлі-продажу та отримати техпаспорт на автомобіль під час покупки. Далі необхідно подати попередню митну декларацію до митного органу, де буде відбуватись оформлення. Цей документ є обов'язковим для ввезення авто на територію країни.

Не забувайте про необхідність перерахувати грошову заставу, яка покриває повну вартість розмитнення, на рахунок митниці.

При перетині кордону може виникнути потреба доплатити додаткові кошти через зміни в курсі валют або зміну вартості автомобіля.

Після цього транспортний засіб отримує сертифікат, який підтверджує його відповідність вимогам України.

Завершальний етап митного оформлення включає заповнення митної декларації. В Україні автомобіль потрібно зареєструвати в відповідних органах.

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