Безкоштовні ліки для дітей: у МОЗ розповіли, як їх отримати

Діти в Україні можуть отримати безкоштовні медикаменти для лікування різноманітних хвороб. Зокрема онкологічних та онкогематологічних, рідкісних (орфанних) захворювань.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ у Facebook. Зазначили, що повний перелік хвороб, через які надаються безкоштовні ліки для дітей можна побачити тут.

Для того, щоб отримати безкоштовні ліки потрібно звернутися до лікаря для отримання необхідного призначення на лікування. Після обстеження та призначення, медикаменти можна отримати безкоштовно у вашій лікарні або у будь-якій іншій, куди їх доставили.

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У разі, якщо ліків немає у місцевій лікарні, існує можливість звернутися до іншого медичного закладу або ініціювати перерозподіл між лікарнями. Ця процедура відбувається через структурні підрозділи охорони здоров'я, які взаємодіють для забезпечення доступу до потрібних препаратів.

Представник підрозділу охорони здоров'я подає запит до керівника лікарні, який співпрацює зі структурними підрозділами в регіоні. Якщо перерозподіл погоджений, ліки переміщуються з однієї лікарні до іншої.

Нагадаємо, раніше ми писали, що першочергово проти кору повинні щепитися діти з бронхіальною астмою, цукровим діабетом чи іншим хронічним захворюванням. У таких малюків є ризик розвитку серйозних ускладнень після хвороби.

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