Безкоштовні комунальні послуги в Україні: хто з пенсіонерів може скористатися пільгою

В Україні окремі категорії пенсіонерів можуть отримати право на пільгову або безкоштовну оплату комунальних послуг. Це стосується не лише сплати за електроенергію, воду, опалення, а й придбання твердого палива та скрапленого газу.

Про це йдеться в дописі Пенсійного фонду України. Безоплатна комуналка доступна пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості та раніше працювали за певними спеціальностями, зокрема:

вчителями та викладачами;

медичними працівниками;

фармацевтами;

спеціалістами із захисту рослин;

бібліотекарями;

співробітниками музеїв;

працівниками освітніх або культурних закладів державної чи комунальної форми власності.

Щоб отримати пільгу, необхідно дотриматися ще однієї умови: середній щомісячний дохід на одного члена сім’ї за останні шість місяців не повинен перевищувати 4 240 гривень.

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Як отримати пільгу на комунальні послуги

Оформити пільгову оплату за комуналку можна кількома способами:

Звернувшись особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України;

Через уповноважених представників органів місцевої влади;

В онлайн-режимі на офіційному вебпорталі ПФУ;

Через мобільний застосунок "Пенсійний фонд";

А також за допомогою державного сервісу "Дія".

Які документи потрібні

Для подання заяви знадобиться:

Підтвердження того, що пенсіонер мешкає у сільській місцевості;

Довідка, яка підтверджує право на пільгу – її видає установа, де працювала особа (у сфері освіти, медицини, культури тощо). Якщо заклад ліквідовано, документ оформлює сільська чи селищна рада на основі записів у трудовій книжці.

Пільга надається лише пенсіонеру, який її оформлює, і діє протягом одного року з моменту подання заяви. Вона не поширюється на інших членів родини.

Раніше ми розповідали, які пільги доступні для українських пенсіонерів, але про них мало хто знає.

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