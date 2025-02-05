Безкоштовний проїзд у київському метро в лютому: хто має право на пільги

Щодня тисячі українців обирають метро як швидкий і зручний спосіб пересування містом. Для більшості пасажирів вартість однієї поїздки становить 8 гривень, проте деякі категорії громадян мають право користуватися підземкою безкоштовно.

Київський метрополітен надає пільговий проїзд, аби зробити транспорт доступнішим та підтримати соціально вразливі верстви населення. Інформація про те, хто може їздити в метро безкоштовно у лютому 2025 року, опублікована на офіційному сайті Київського метрополітену.

Хто має право на безкоштовний проїзд у метро

У київському метрополітені безкоштовний проїзд надається ветеранам, людям з інвалідністю та кільком іншим категоріям громадян. Зокрема, пільги поширюються на:

Учасників бойових дій (за умови наявності посвідчення або "Картки киянина").

Осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок бойових дій, та їх супроводжуючих (за наявності відповідного документа).

Постраждалих під час Революції Гідності (при пред'явленні посвідчення або довідки).

Учасників Другої світової війни та інших осіб, які мають право на пільговий проїзд за законодавством.

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Також безкоштовний проїзд надається особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС, зокрема:

Ліквідаторам 2-ї категорії.

Дітям з інвалідністю, які постраждали через аварію.

Людям з інвалідністю, що брали участь у ліквідації наслідків катастрофи або зазнали її впливу.

Чи мають право ветерани на безкоштовний проїзд у метро?

Безкоштовний проїзд також доступний для ветеранів різних служб, зокрема:

Колишніх працівників Національної поліції, податкової міліції та Державної служби спеціального зв'язку. Ветеранів пожежної охорони, військової служби та органів внутрішніх справ. Колишніх співробітників Державної кримінально-виконавчої служби та служби цивільного захисту.Також пільги поширюються на військовослужбовців, які стали інвалідами через бойові дії, а також на батьків загиблих, померлих або зниклих безвісти військових.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в якому транспорті пенсіонерам можна їздити безкоштовно.

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