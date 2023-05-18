Без мороки з тістом: рецепт листкового пирога з фаршем

Цей пиріг дуже легко та швидко робиться. Він готується з готового листкового тіста та загортається у вигляді спіралі.

Інгредієнти:

– Тісто листкове бездріжджове - 0,5 кг

– Фарш м'ясний - 400 г

– Цибуля

– Сіль, чорний мелений перець - за смаком

– Жовток - 1 шт.

Спосіб приготування:

1. Розморозьте тісто та розкачайте у прямокутний тонкий пласт. Наріжте його на стрічки шириною 10 см.

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2. Наріжте цибулю та додайте її до фаршу. Посоліть та додайте чорний перець. На середину кожної стрічки викладіть фарш та скрутіть рулетом.

3. Деко чи форму для випікання змастіть олією та викладіть в неї рулетики, скрутивши по колу.

4. Пиріг намастіть жовтком та відправте у розігріту до 200 градусів духовку на 40-50 хвилин. Якщо пиріг буде підгорати – накрийте його фольгою.

5. Витягніть готовий пиріг, дочекайтесь охолодження та тільки тоді перекладіть на тарілку.

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