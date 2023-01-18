Без паніки: юрист розповів, що означають оголошення про мобілізацію на під'їздах у Києві

В Україні продовжує діяти військовий стан. І нещодавно на столичних під'їздах помітили оголошення з інформацією щодо мобілізації.

Зокрема, такі оголошення були розклеєні в Голосіївському районі Києва. Юрист Ростислав Кравець розповів, чи мають право військкомату розміщувати такі оголошення та що робити військовозобов'язаним.

Він констатував, що такі оголошення призначені для інформування громадян про те, що потрібно робити військовозобов'язаним.

"Відповідно до умов закону, зазначене повідомлення не може вважатися належним повідомленням про явку у військкомат. Якщо особа, яка проживає за адресою, де це повідомлення розміщено, не з'явиться, притягнути його до відповідальності не вийде. Все покладається виключно на правосвідомість громадян, які прочитають оголошення та з'являться у військкомат для уточнення своїх облікових даних", – пояснив Кравець.

Юрист підкреслив, що належним повідомленням є повістка про конкретно вказану особу, яка викликається у військкомат.

Зазначимо, що в оголошенні на своїх під'їздах мешканці столиці прочитали таку інформацію:

"У період із 21 листопада по 18 січня провести у Голосіївському районі мобілізацію людських чи транспортних ресурсів в обсягах, визначених планом".

Також наголошувалося, що всім військовозобов'язаним, які мають мобілізаційні розпорядження, слід з'явитися до столичного військкомату.

Нагадаємо, що 8 листопада Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити на 90 днів дію воєнного стану та мобілізацію в Україні. Крайня дата – 19 лютого.

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