Без участі ТЦК: уряд дозволив військовим частинам поводити мобілізацію напряму

Уряд України зробив важливий крок, спрямований на оптимізацію процесу мобілізації. Відтепер військовозобов'язані та резервісти матимуть більше свободи у виборі місця служби.

За новою постановою Кабінету Міністрів, право проводити мобілізацію безпосередньо отримали командири військових частин. Це означає, що громадяни, які бажають долучитися до захисту України, зможуть самостійно обирати підрозділ, в якому хочуть служити, і звертатися безпосередньо до нього.

Раніше всі питання, пов'язані з мобілізацією, вирішувалися через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Нововведення дозволить уникнути зайвої бюрократії та дасть можливість військовослужбовцям обирати місце служби відповідно до своїх навичок, досвіду та бажань.

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Командири військових частин отримають повноваження самостійно видавати направлення на військово-лікарську комісію та комплектувати свої підрозділи добровольцями. Перелік військових частин, які зможуть здійснювати такий призов, визначатиме Генеральний штаб Збройних сил України.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, таке рішення дозволить ефективніше залучати до лав ЗСУ мотивованих громадян та пришвидшить процес формування нових військових підрозділів. "Це крок назустріч нашим захисникам, які хочуть служити саме там, де вони найбільш потрібні", – зазначив міністр.

"Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу й гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони", — прокоментував міністр.

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