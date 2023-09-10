Безробітні українці можуть отримувати майже 7 тисяч гривень щомісяця: про що мова

В Україні безробітні громадяни можуть щомісяця отримувати 6700 гривень. Для цього потрібно стати частиною проєкту "Армія відновлення".

Про це повідомили в урядовому порталі. За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, проєкт працює у 19 регіонах України.

До "Армії відновлення" приєдналися 48 тисяч безробітних, які отримали 305 млн гривень. Учасникам проєкту пропонують виконувати суспільно важливі роботи.

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З ними укладають трудовий договір. Оплата проводиться відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 6700 гривень в разі роботи повний місяць.

Найчастіше необхідно працювати над забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій. Учасників проєкту також залучають до розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги.

Окрім цього можливе надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження переселенців. Учасники проєкту також можуть плести маскувальні сітки, консервувати продукти для потреб ЗСУ, шити одяг та ремонтувати військову амуніцію. Окрім цього:

допомога з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;

розбір завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;

облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;

будівництво захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

робота із заготівлі дров для потреб військових та населення.

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