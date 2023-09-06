Хто з українців має право на щомісячні надбавки до пенсії: 4 категорії

Українським пенсіонерам доступні різні види соціальних надбавок, які можуть полегшити їхнє матеріальне становище.

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Про такі категорії пенсіонерів пишуть на сайті tehnofan.com. Ось кілька видів додаткової допомоги для пенсіонерів:

Виплата за утримання дитини: Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 654, пенсіонери, у яких на утриманні перебувають діти до 18 років, можуть отримувати надбавку в розмірі 150 гривень на кожну дитину. Для отримання цієї надбавки потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву. Проте важливо враховувати, що якщо пенсіонер займається підприємницькою діяльністю або має роботу, йому може бути відмовлено в цій надбавці. Також, якщо дитина отримує пенсію чи інші соціальні виплати від держави, надбавку не призначать. Почесний донор: Особи, які безоплатно здають кров або плазму у великих кількостях, можуть отримувати статус почесного донора. Цей статус може призначатися за здачу 40 максимально допустимих доз крові або 60 максимально допустимих доз плазми. Почесні донори можуть розраховувати на доплату до пенсії у розмірі 10% прожиткового мінімуму, що на сьогодні становить 252 гривні. Доплата за понаднормовий стаж: Українці, які мають понад 35 років стажу (для чоловіків) або понад 30 років стажу (для жінок), можуть отримувати доплату за понаднормовий стаж. Розмір цієї доплати не може перевищувати 1% від мінімального розміру пенсії за віком, що на сьогодні становить 2093 гривні. Тобто за кожен рік понад нормований стаж пенсіонер отримує 20,93 гривні надбавки. Доплата за віком: Пенсіонери можуть отримувати додаткову доплату за віком залежно від свого віку. Наприклад, пенсіонери віком від 70 до 75 років можуть отримувати 300 гривень надбавки до пенсії, а ті, хто досяг віку 80 років і старше, отримують 570 гривень надбавки.Проте важливо враховувати, що пенсіонери, розмір пенсії яких перевищує 10 340 гривень, не мають право на ці надбавки.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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