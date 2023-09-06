Кто из украинцев имеет право на ежемесячные надбавки к пенсии: 4 категории

Украинским пенсионерам доступны разные виды социальных надбавок, которые могут облегчить их материальное положение.

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О таких категориях пенсионеров пишут на сайте tehnofan.com. Вот несколько видов дополнительной помощи для пенсионеров:

Выплата за содержание ребенка: Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16 июля 2008 года № 654, пенсионеры, у которых на иждивении находятся дети до 18 лет, могут получать надбавку в размере 150 гривен на каждого ребенка. Для получения этой надбавки следует обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать соответствующее заявление. Однако важно учитывать, что если пенсионер занимается предпринимательской деятельностью или работает, ему может быть отказано в этой надбавке. Также если ребенок получает пенсию или другие социальные выплаты от государства, надбавку не назначат. Почетный донор: Лица, безвозмездно сдающие кровь или плазму в больших количествах, могут получать статус почетного донора. Этот статус может быть назначен за сдачу 40 максимально допустимых доз крови или 60 максимально допустимых доз плазмы. Почетные доноры могут рассчитывать на доплату к пенсии в размере 10% прожиточного минимума, что на сегодняшний день составляет 252 гривны. Доплата за сверхурочный стаж: Украинцы, имеющие более 35 лет стажа (для мужчин) или более 30 лет стажа (для женщин), могут получать доплату за сверхурочный стаж. Размер этой доплаты не может превышать 1% от минимального размера пенсии по возрасту, что на сегодняшний день составляет 2093 гривны. То есть за каждый год сверх нормированного стажа пенсионер получает 20,93 гривны надбавки. Доплата по возрасту: Пенсионеры могут получать дополнительную доплату по возрасту в зависимости от возраста. Например, пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет могут получать 300 гривен надбавки к пенсии, а достигшие возраста 80 лет и старше получают 570 гривен надбавки. Однако важно учитывать, что пенсионеры, размер пенсии которых превышает 10 340 гривен, не имеют право на эти надбавки.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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