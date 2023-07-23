Біолог вперше зняв на відео спарювання 'піжамних акул'

Експерти з дикої природи вперше зняли спарювання піжамних акул, рідкісного виду акул, що мешкає в Південній Африці.

Ці кадри показали під час презентації документального фільму "Чужі акули: дивні нові світи", який виходить на телеканалі Discovery Channel.

Акули Poroderma africanum, або смугасті вусаті котячі акули, – невеликі, представники свого роду, які мешкають на мілководді в Південній Африці. Вони є одними з найменш вивчених видів акул у світі.

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На кадрах, знятих експертами, видно, як дві акули спаровуються серед водоростей. Самець кусає самку за спину та плавники, щоб утриматися, а потім використовує свої застібки – кальцифіковані відростки, що стирчать із тазового плавця – для передачі сперми самці.

Зйомка спарювання "піжамних акул" є важливим досягненням, оскільки вона допомагає нам краще зрозуміти цих рідкісних акул. Вона також є нагадуванням про те, що дика природа Південної Африки є дивовижним і різноманітним місцем, яке заслуговує на нашу увагу та захист, пише Live Science.

"Це фантастичний знак того, що екосистема процвітає", – сказав Форрест Галанте, біолог і авантюрист, який зняв кадри спарювання піжамних акул. Він додав: "Ці акули не лише виживають, але й розмножуються, що є ознакою того, що ліс водоростей здоровий і стійкий".

Нагадаємо, на початку червня 2023 року ц Хургаді в Єгипті за 30 метрів від берега акула атакувала двох туристів – чоловіка та жінку. Жінка змогла врятуватися, а чоловік не вижив.

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