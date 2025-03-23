Bitcoin завмер: гра на витримку чи затишшя перед бурею?

Bitcoin ($BTC) продовжує коливатися у вузькому діапазоні $82,400-$85,300, що змушує ринок шукати підказки щодо подальшого напрямку. Причини такого стану криються в макроекономічній нестабільності, зниженні ліквідності та меншій активності трейдерів. Відсутність виразних сигналів змушує багатьох учасників дотримуватися обережної позиції, уникаючи великих угод. Поки Bitcoin балансує між зонами підтримки та опору, інвестори продовжують спостерігати за ситуацією, намагаючись визначити потенційний вектор подальшого руху.

Макроекономічна ситуація залишається неоднозначною: ФРС США залишила процентні ставки без змін, водночас підвищивши прогноз інфляції на 2025 рік. Це викликає побоювання щодо потенційного економічного сповільнення, що може негативно вплинути на фінансові ринки. З іншого боку, президент США Дональд Трамп продовжує підтримувати криптоіндустрію, тоді як представники Європейського центрального банку висловлюють занепокоєння можливими наслідками зростання Bitcoin. Такий фон змушує ринок зберігати обережність, не дозволяючи ціні BTC вийти за межі встановленого коридору.

Активність на ринку криптовалют поступово зменшується, що підтверджують дані Glassnode: приріст реалізованої капіталізації у березні склав лише +0.67%, що суттєво нижче грудневого показника 13.2%. Окрім цього, кількість короткострокових власників BTC суттєво скоротилася – обсяг монет, які зберігаються менше тижня, впав на 50%. Це вказує на поступове зниження спекулятивного попиту та загальну обережність інвесторів, які воліють не ризикувати без чітких ринкових сигналів.

Поточна ситуація може свідчити про накопичення Bitcoin перед черговим зростанням або, навпаки, бути ознакою продовження періоду невизначеності. Важливу роль відіграватимуть подальші економічні рішення та глобальні фінансові тенденції. Інвестори уважно спостерігають за ситуацією, намагаючись зрозуміти, чи варто очікувати на прорив найближчим часом. Ринок поки не отримав достатньо потужного імпульсу для формування нової тенденції, що змушує багатьох зайняти вичікувальну позицію.

Технічний аналіз вказує, що Bitcoin перебуває між ключовими рівнями підтримки та опору. Якщо ціна зможе закріпитися вище $85,300, наступна мета – $91,965. У разі падіння нижче $82,400 Bitcoin може опуститися до $77,635, що створить додатковий тиск на ринок. В умовах невизначеності трейдерам слід бути готовими до можливих різких рухів у будь-якому напрямку, адже загальна ситуація залишається нестабільною.

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