Біткоїн демонструє витримку на тлі економічної турбулентності

На тлі чергового загострення економічної напруги в США та обвалу на фондових ринках, біткоїн раптово проявив себе з нової сторони. У березні американський ринок праці додав 228 тисяч робочих місць — це майже вдвічі більше за прогнози. Здавалося б, хороші новини, але інвесторів вони не заспокоїли. Після анонсованих мит з боку США та відповіді Китаю, фондові індекси знову пішли вниз, а ф’ючерси Nasdaq та S&P 500 втратили ще по 3%. І саме в цей момент біткоїн лишився майже нерухомим.

На відміну від звичної поведінки, коли BTC ішов "у ногу" з техноакціями, цього разу він втримався на рівні $82 000, навіть коли Nasdaq зазнавав значних втрат. У четвер криптовалюта не опустилася нижче $80 000, і це викликало хвилю обговорень серед криптоентузіастів. Раніше багато хто вважав, що біткоїн занадто залежить від традиційних ринків, але тепер все більше аналітиків говорять про можливе відокремлення. Замість того, щоб слідувати за акціями, крипта показала власну траєкторію, що дає підстави для нових очікувань.

Для людей, які цікавляться криптовалютами, це не просто спостереження за графіками — це потенційна зміна парадигми. Якщо біткоїн почне дійсно виступати як цифровий аналог золота, у нього з’явиться зовсім інша аудиторія. Ті, хто досі ставився до нього з пересторогою, можуть переосмислити своє ставлення. Тим більше, коли золото вже близьке до історичних максимумів, а прибутковість казначейських облігацій падає, біткоїн виглядає цілком конкурентоспроможним. Це означає, що крипта може увійти до нових портфелів як інструмент збереження вартості.

Варто також зважати на те, що монетарна політика США наразі перебуває в точці невизначеності. Попри сильні показники зайнятості, ринок очікує на чотири зниження ставки ФРС у 2025 році. Якщо інфляція залишиться стабільною на рівні близько 3%, і Федрезерв піде на поступки, це створить сприятливі умови для криптовалютного ринку. Дешеві гроші знову можуть стати джерелом попиту на ризикові, але привабливі активи — і біткоїн цілком у цьому списку. Тож ті, хто давно спостерігає за ринком, вже починають робити ставки.

Наступний важливий крок — публікація березневих даних по інфляції. Саме ці цифри можуть визначити настрій інвесторів у найближчі тижні. Якщо зростання цін залишиться помірним, це підтвердить ідею, що біткоїн починає адаптуватися до нового економічного ландшафту. Крипта поступово виходить із тіні традиційних ринків і формує власну репутацію. І хоча ще зарано говорити про повне відокремлення, все вказує на те, що ми на порозі нової ери у сприйнятті цифрових активів.

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