Біткоїн може зазнати короткострокової волатильності, якщо резерв BTC у США буде затверджено

Ринок криптовалют може зіткнутися із підвищеною волатильністю, якщо пропозиція сенатора Синтії Ламміс про створення стратегічного резерву біткоїнів у США буде схвалена. Цей амбітний план щодо придбання 5% загального обсягу біткоїнів може спричинити значні коливання цін у короткостроковій перспективі, вважає аналітик криптовалют Бен Сімпсон, генеральний директор Collective Shift.

Потенційний вплив на ринок

Сімпсон прогнозує, що в разі схвалення резервного плану ціна біткоїна спочатку різко зросте, але згодом зазнає корекції. "Я думаю, що біткоїн спочатку злетить, а потім, можливо, повернеться назад", – сказав Сімпсон у коментарі для Cointelegraph, припускаючи, що реакція ринку буде непростою.

Сімпсон також відзначив зміну домінування біткоїна в криптовалютному ринку. Наразі показник становить 56,63%, що свідчить про зростаючу активність у секторі альткоїнів. Хоча деякі трейдери вважають, що це може призвести до бурхливого зростання альткоїнів, Сімпсон застерігає, що перехід до "альтсезону" може супроводжуватися значними ринковими коливаннями.

Продовження ролі біткоїна для інституцій

Незважаючи на потенційну короткострокову волатильність, довгострокові перспективи біткоїна залишаються міцними. Аналітики з Bitfinex підкреслюють, що біткоїн залишається ключовим активом для інституційних інвесторів і продовжує перевершувати багато альткоїнів за рівнем доходності.

Навіть якщо ринок зіткнеться з корекцією, на думку аналітиків, попит на біткоїн досить сильний, щоб підтримувати його ціну на рівні 100 000 доларів. Вони зазначили: "Рівні кредитного плеча залишаються розумними, тому навіть якщо станеться спад, ринковий тренд залишається здоровим, а корекції можуть стати можливістю для купівлі".

Біткоїн як засіб збереження вартості

Уявлення про біткоїн як альтернативу золоту та надійний засіб збереження вартості набирає обертів серед інвесторів. Аналітики вважають, що будь-яка корекція ціни лише посилить привабливість біткоїна як стабільного інвестиційного інструменту в довгостроковій перспективі.

Перспективи

Аналітики VanEck Натан Франковіц і Метью Сігель нещодавно підтвердили свій прогноз ціни на біткоїн у розмірі 180 000 доларів у межах поточного циклу, зазначивши, що нинішній бичачий ринок лише "починається". Завдяки інституційному інтересу та ширшому впровадженню біткоїн, імовірно, збереже свою позицію лідера в криптопросторі, навіть коли альткоїни набиратимуть популярність.

Як тільки пропозиція про стратегічний резерв біткоїнів у США почне реалізовуватися, вся увага буде прикута до біткоїна, щоб оцінити, як цей сміливий законодавчий крок може вплинути на ринок.

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