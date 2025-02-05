Біткойн падає нижче $97 000: як ринок реагує на заяви Білого дому?

Ринок криптовалют знову демонструє високу волатильність: курс біткойна (BTC) різко знизився наприкінці американської торгової сесії, впавши нижче $97 000. Це падіння співпало з пресконференцією Девіда Сакса, радника Білого дому з питань криптовалют та штучного інтелекту. Хоча інвестори очікували конкретних заяв щодо можливого створення стратегічного біткойн-резерву, обговорення в основному стосувалося регулювання цифрових активів. Наприкінці пресконференції Сакс лише підтвердив, що уряд США розглядає цю ініціативу, проте чітких планів поки що немає. Це викликало розчарування серед учасників ринку, що одразу позначилося на курсі BTC.

Падіння вартості біткойна на 4,8% стало каталізатором для ширшої корекції криптовалютного ринку. Ethereum (ETH) втратив 5,3%, а Solana (SOL), XRP, Cardano (ADA) і Chainlink (LINK) подешевшали на 6-10%. Окрім цього, невизначеність у регулюванні змушує трейдерів займати вичікувальну позицію, що лише підсилює нестабільність ринку. Інвестори все більше насторожено сприймають вплив державного регулювання, що може як створювати нові можливості, так і обмежувати розвиток криптоіндустрії.

Для криптоентузіастів ця ситуація є черговим нагадуванням про важливість політичних рішень у визначенні майбутнього цифрових активів. Зростаючий інтерес уряду США до крипторинку та невизначеність щодо подальшої політики регулювання створюють ризики для інвесторів. Найближчими днями ключову роль у формуванні тренду відіграватиме економічний звіт США про зайнятість. Якщо дані виявляться слабкими, це може сприяти очікуванням пом’якшення монетарної політики Федеральної резервної системи, що може підтримати криптовалютний ринок. Проте сильні макроекономічні показники можуть посилити ймовірність підвищення процентних ставок, що створить додатковий тиск на цифрові активи.

Ще одним фактором, що може вплинути на ринок, є очікувані заяви інших регуляторів та фінансових установ. Наприклад, будь-які зміни в політиці Європейського центрального банку чи нові ініціативи з боку азійських країн можуть спричинити додаткову реакцію криптоінвесторів. Регулювання криптовалют – це глобальне питання, і ринок реагує не лише на дії США, а й на світові тенденції.

Попри корекцію, деякі інвестори вбачають у цьому можливість для входу в ринок за вигіднішою ціною. Водночас, враховуючи високий рівень невизначеності у сфері регулювання, трейдерам варто залишатися уважними та стежити за заявами державних структур, оскільки будь-які нові ініціативи можуть спричинити чергові коливання. Важливо розуміти, що крипторинок залишається одним із найдинамічніших секторів економіки, і здатність оперативно реагувати на новини – це ключ до успішних інвестицій.

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