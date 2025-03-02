Біткоїн знову вище $84 000: сигнал до розвороту чи тимчасовий стрибок?

Ринок криптовалют переживає нову хвилю оптимізму – біткоїн повернувся до рівня вище $84 000, демонструючи зростання після складного періоду. Це відбулося на тлі позитивних змін у світовій фінансовій сфері, зокрема запланованого криптосаміту Дональда Трампа та рішення BlackRock додати біткоїн до своїх модельних портфелів. Інвестори уважно спостерігають за цими подіями, намагаючись зрозуміти, чи є це початком нового зростаючого тренду, чи лише короткостроковим відскоком.

Протягом останньої доби курс біткоїна зріс на понад 3%, досягнувши позначки $84 400. Загальний індекс CoinDesk 20 також продемонстрував позитивну динаміку, піднявшись на 1,5% до 2700 пунктів. Водночас не всі активи йдуть вгору – криптовалюта Solana (SOL) втратила близько 3% своєї вартості. Незважаючи на неоднозначну ситуацію на ринку, деякі аналітики вбачають у цьому сигнали можливого початку нової фази зростання.

Одним із ключових факторів, що впливають на настрої інвесторів, є майбутній криптосаміт у США, який відбудеться 7 березня. Захід привертає увагу не лише ентузіастів цифрових активів, а й представників великих фінансових установ та регуляторів. Очікується, що в саміті візьмуть участь керівники провідних криптовалютних компаній, інвестори та державні посадовці. Така увага до криптоіндустрії може сприяти формуванню більш сприятливого регуляторного середовища в Сполучених Штатах, що, у свою чергу, позитивно позначиться на всьому ринку.

Не менш важливу роль у нинішньому підйомі відіграє рішення BlackRock, найбільшої у світі інвестиційної компанії, включити біткоїн до своїх модельних портфелів. Частка криптовалюти в портфелях становитиме від 1% до 2%, що відкриває нові перспективи для залучення інституційних інвесторів. Таке рішення може стати одним із факторів стабілізації ринку та збільшення попиту на цифрові активи в довгостроковій перспективі.

Попри позитивні зміни, криптовалютний ринок залишається нестабільним. Волатильність, регуляторні ризики та макроекономічні фактори продовжують впливати на ціну біткоїна та інших криптоактивів. Інвестори мають бути готові до можливих коливань і не забувати про ризики, пов’язані з інвестуванням у криптовалюту.

Чи стане нинішнє зростання початком нового "бичачого" циклу, чи це лише тимчасове пожвавлення перед новими корекціями? Відповідь на це питання залежатиме від подальшого розвитку подій – результатів криптосаміту, реакції регуляторів та загального настрою ринку.

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