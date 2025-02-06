Біткойни на 1,6 млрд доларів залишають біржі: що це означає для криптоспільноти

6 лютого 2025 року ринок криптовалют сколихнула новина про масовий відтік біткойнів із централізованих бірж. Згідно з даними аналітичної платформи Glassnode, понад 17 000 BTC, що дорівнює понад 1,6 мільярда доларів, було виведено за один день. Це найбільший відтік із квітня 2024 року, що викликало хвилю обговорень серед інвесторів та аналітиків. Такий різкий рух капіталу може бути показником змін у настроях ринку або стратегічних рішень великих гравців, що активно коригують свої портфелі.

Такі масштабні транзакції зазвичай свідчать про активність великих гравців ринку. Аналітик Bitwise, Андре Драгош, підтвердив, що лише з платформи Coinbase було виведено понад 15 000 BTC. Це може вказувати на значні закупівлі з боку інституційних інвесторів, таких як криптовалютні фонди або компанії на кшталт MicroStrategy, які продовжують зміцнювати свої позиції у цифрових активах. Подібні дії часто асоціюються з довірою до біткойна як до надійного фінансового інструменту навіть у складних економічних умовах.

Для інвесторів це є важливим сигналом. Виведення монет на холодні гаманці зазвичай означає намір тримати активи довгостроково, що може свідчити про очікування зростання ціни. У той же час обмеження пропозиції на біржах створює потенціал для дефіциту, що може вплинути на динаміку цін у бік зростання. Зменшення ліквідності на ринку часто призводить до підвищення волатильності, що може створити як додаткові можливості для прибутку, так і ризики для трейдерів.

Цікаво, що ця подія збіглася з інвестиційною активністю компанії World Liberty Financial, яка здійснила свою першу покупку біткойнів. Ця ініціатива отримала публічну підтримку від Еріка Трампа, що додатково підкреслює інституційний інтерес до криптовалют. Інституційні інвестори дедалі більше звертають увагу на цифрові активи як на альтернативу традиційним фінансовим інструментам, що підкріплюється їхньою здатністю забезпечувати високий рівень прибутковості на тлі нестабільності світової економіки.

Хоча біткойн тимчасово опустився нижче 96 800 доларів, незабаром він продемонстрував ознаки відновлення. Згідно з даними CryptoQuant, загальний негативний чистий потік на всіх біржах того дня склав 47 000 BTC, з яких 15 800 BTC припадає на Coinbase. Не варто забувати, що дані блокчейну можуть бути спотворені через внутрішні перекази бірж. Проте загальна тенденція свідчить про посилення довіри до біткойна як надійного активу для довгострокових інвестицій, що відкриває нові горизонти для криптовалютного ринку в цілому.

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