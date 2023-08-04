Блогерка назвала чотири хитрощі, які допоможуть виростити красиві гортензії

Попри те, що гортензії є досить вражаючою квіткою, ця рослина також відома складним доглядом. Садівникам варто докласти чимало зусиль, аби гортензії не в'яли, особливо у горщиках.

Блогерка Келі Рабон поділилася секретами із легкого збереження гортензій живими. Вона опублікувала відео у TikTok.

У своїй першій пораді Келі підкреслила, що важливо знати, де розмістити гортензії, оскільки ця рослина не буде процвітати на сонці. Гортензії люблять тепле ранкове сонце і не люблять потрапляти під пряме тепло жаркого денного сонця.

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Найкраще розташувати гортензії на північній або південній стороні будинку в тіні паркану або будівлі, щоб квіти могли отримувати сонячне світло в перші години. Уникайте садити їх безпосередньо під деревами, оскільки це може призвести до того, що коріння дерев і квітів будуть конкурувати за воду та інші поживні речовини.

Келі також пояснила, що найкраще поливати гортензії один або два рази на день. Полив гортензій вранці допоможе їм не зів’янути на літньому сонці, а переконавшись, що вони знаходяться в якісному ґрунті, можна запобігти заболоченню цих рослин.

Блогерка додала, що важливо додавати трохи добрив у воду раз на тиждень. Але головний секрет полягає у збризкуванні квітів щодня.

Гортензії вбирають воду через пелюстки, і поки вони вбирають воду знизу своїх коренів, набагато ефективніше освіжити їх, поливши їх за допомогою пульверизатора.

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