Блогерка пояснила, як швидко та просто утеплити вікна (відео)

Підтримувати тепло вдома взимку може бути складно. Однак є швидкий і простий спосіб утеплення вікон, щоб зберегти тепло.

Блогерка @somekindofvintage у TikTok поділилася бюджетним способом утеплення вікон, готових до зимових місяців. Знадобиться маленька пухирчаста плівка, ножиці та пульверизатор з водою всередині/

"Відріжте бульбашкову плівку так, щоб вона помістилася всередині віконної рами, потім злегка бризніть водою на все скло. Потім покладіть бульбашкову плівку на скло, притиснувши її, щоб вона прилипла до води", – пояснила блогерка.

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Вона рекомендує розташувати сторону з бульбашками назовні, щоб вони торкалися скла. Пухирчаста плівка не перешкоджає надходженню природного світла, як це зробили б штори чи жалюзі.

За словами експертів Glass Doctor, додавання шару бульбашкової плівки до вікон може створити додатковий шар енергозберігаючого захисту. Це допоможе заощадити на опаленні взимку.

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