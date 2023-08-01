Блогерка розкрила секрет професійного засобу для чищення духовок за 5 хвилин

Як швидко та легко почистити духовку за 5 хвилин

Професійні прибиральники мають багато цінних знань щодо порад та прийомів прибирання. Одна блогерка поділилась хитрим трюком, який спростить найнеприємнішу частину прибирання – чищення духовки.

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Кейсі Стівенс, власниця компанії Big Clean Co, у своєму Instagram заявила, що перед початком процесу чищення духовки слід нагріти її. Такий підхід розм'якшить жир та скоротить час очищення. Крім того, Кейсі вказала на те, що багато етикеток на балончиках із їдким спреєм для духовки рекомендують час очищення теплої духовки, який набагато коротший, ніж холодної.

Проте Стівенс попереджає, щоб не розігрівати духовку до такої температури, що може стати небезпечною для тіла. Вона підкреслює, що розігрівати її слід обережно.

Її пораду схвалили підписники в Instagram, згадуючи, що чищення духовки може бути досить неприємним та виснажливим. Деякі користувачі також поділилися власними прийомами для спрощення роботи, наприклад, використання посудомийної машини для миття решіток, які виготовлені з нержавіючої сталі, щоб уникнути складного ручного чищення.

Інша чистильна компанія, Sparkle and Shine, рекомендує нагрівати духовку приблизно до 90°C, щоб ефективно розпушити запечену їжу та знищити бактерії.

The Cleaning Collective радить підійти до нагрівання духовки ретельно, нагрівши її протягом 45 хвилин, після чого дати їй охолонути. Коли утвориться конденсат, духовка буде готова для ефективного чищення.

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