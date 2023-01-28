Боєць ЗСУ врятував пітона у Куп'янську, якого окупанти покинули в знищеному танку (відео)

У мережі показали плазуна на прізвисько Куп'янськ, якого було врятовано під час боїв на Харківщині. Пітона знайшли біля покинутого танку.

Про цікаву знахідку йдеться в сюжеті Суспільне. Врятував плазуна боєць на імя Богдан.

"Я підбігаю, ловлю його як канат, і тягну за собою. Відбіг трохи, скрутив його в клубок, під курткою затиснув і побіг далі, бо танк почав вибухати. Добіг до розбитої хати, знайшов мішок і поклав його туди", - згадує Богдан.

Читайте також Військовий ЗСУ знайшов собаку, якому окупанти над носом надряпали символ "Z"

Він розповів що окупанти викрали змію з елітної лазні в Куп'янську під час окупації. Подія відбулася у вересні, коли росіяни покинули плазуна помирати у знищеному ЗСУ танку.

На його думку, пітон міг заповзти у танк й сам. Водночас за іншим припущенням, він міг бути вкрадений для їжі. Такі випадки, за словами бійця, були дуже частими під час вивчення позицій окупантів.

Наразі пітона прихистив професор Харківського університету імені Каразіна Дмитро Шабанов.

Нагадаємо, що українські військові часто рятують тварин. Про один такий випадок з рятування голодного сфінкса розповідають бійці 14-ї оМБР.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні - підписуйтесь на наш телеграм канал!