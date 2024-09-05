Бої на Курщині: дрони та арта ССО вдарили по колоні окупантів (відео)

Сили Спеціальних Операцій України продовжують успішно боротися з російськими окупантами. За останніми даними, відразу кілька підрозділів ССО на Курщині здійснили серію точних ударів по ворожих логістичних цілях.

Як повідомляють у ССО, ворог активно намагався переправити через річку свої сили та засоби, використовуючи понтонні переправи. Проте українські захисники завдали по них потужного вогневого удару.

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Завдяки злагодженим діям розвідки, артилерії та операторів FPV-дронів, було знищено 7 одиниць ворожої техніки, серед яких 5 понтонних автомобілів. Кожен підрозділ виконав свою задачу на відмінно: розвідники виявили ворожі колони, оператори дронів коригували вогонь, а артилеристи знищували цілі.

Опубліковані відеоматеріали наочно демонструють високу ефективність роботи українських спецпризначенців. Їхні професіоналізм та відвага дозволяють завдавати відчутних втрат противнику та послаблювати його наступальні спроможності.

У російських пабліках з'явилися відео, на яких можна помітити розбиту російську колону інженерних машин з понтонними переправами, які не встигли розгорнутись на Курщині.

Раніше ми повідомляли, що українські сили залучили до боїв на Донбасі 30 собак-роботів з Британії.

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