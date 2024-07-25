Бійцям 31 ОМБр вдалося прорватися з оточення з Прогресу на Донеччині – DeepState

На Покровському напрямку тривають запеклі бої. Сили оборони успішно стримують наступ російських окупантів в районі населених пунктів Прогрес, Лозуватське, Іванівка та Воздвиженка.

24 липня 2024 року аналітики проєкту DeepState повідомили, що за даними бійців двох батальйонів 31 ОМБр, існує загроза оточення біля Прогресу через те, що росіяни утворили "горловину" південніше населеного пункту Лозуватське.

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" заявило, що українські війська тримають оборону в напрямку Прогресу, Лозуватського, Іванівки та Воздвиженки. Хоча в ОСУВ визнали, що ситуація "складна та напружена".

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У четвер, 25 липня у DeepState зазначили, близько 14:00 середи 24 липня низка спостережних пунктів першого та третього батальйонів потрапила у повне оточення.

Карта фронту 25 липня. Джерело: t.me/DeepStateUA Карта фронту 25 липня. Джерело: t.me/DeepStateUA

"Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм. З допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях, хлопці з 1 та 3 батальйонів змогли вирватися з оточення в повному складі", – пишуть у спільноті.

Зазначається, що це була дуже небезпечна та важка операція.

"Затримка хоча б на пару годин могла призвести до другого кільця оточення... Найголовніше — бійці живі й продовжують далі стримувати ворога. 31 і 47 ОМБр залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони. Звісно, не без допомоги прикомандированих підрозділів, яких доволі багато", – додали у спільноті.

Нагадаємо, ми повідомляли про воїна 1-ї бригади Національної гвардії України на псевдо "Хантер", який самотужки відбив ворожий штурм, ліквідував окупантів та врятував побратимів.

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