Бійці 10-ї ГШБ збили російський Су-25 під Бахмутом (відео)

Українські військовослужбовці поблизу Бахмута збили ворожий літак Су-25. Для цього вони використали ПЗРК Piorun (Перун).

Успішного удару завдали бійці підрозділу ППО 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Відео збиття російського літака виклали на сторінці ОГШБр у Facebook.

"Російський літак Су-25 був збитий підрозділом ППО 10-ї ОГШБр "Едельвейс" над населеним пунктом Берестове з польського ПЗРК Piorun (Перун). Дальність 2-3 км. Дякую друзям-полякам за постійну допомогу. Слава Україні", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як український військовий здійснює постріл з ПЗРК. Снаряд влучив точно у літак, внаслідок чого він впав.

Точний час та кількість ліквідованих окупантів не повідомляється.

Нагадаємо, що українські військові під Бахмутом вибили "вагнерівців" з окопів. Це вдалося зробити бійцям 3-го батальйону 92-ї окремої механізованої бригади у близькому бою.

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