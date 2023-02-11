Бійці 128 ОГШБ показали відео знищення скупчення російської техніки біля Бахмута

У мережу потрапило відео, як бійці ЗСУ з українських розвідувальних безпілотників "Лелека-100" вистежили групу росіян, що важкою військовою технікою рухалися у бік Бахмуту. Артилеристи вправно відпрацювали по ворожим машинам.

Цими кадрами поділився фонд допомоги армії "Повернись живим". Зазначається, що працювали бійці зі 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

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"Хлопці нищать ворогів у районі Бахмута на Донеччині. Ви тільки подивіться на вправність коригування з "Лелека-100" і точність роботи нашої артилерії. Схоже, ворог поновив традицію запускати колони-камікадзе, які наче в тирі нищать наші хлопці", – зазначається в описі до цих кадрів.

Довідково: Лелека-100 - безпілотний авіаційний комплекс, що складається з двох літаків з наземними станціями, обладнаних денною і нічною оптикою. Він розвідує і коригує вогонь по цілях на глибину до 50 кілометрів від лінії фронту. Підіймається на 2 кілометри. Працює в будь-яку пору доби. Здатен деталізувати зображення відеокамери. Дає змогу передавати інформацію з поля бою в режимі реального часу.

Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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