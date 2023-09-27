Бійці 26-ї бригади потужно знищили ворожу гаубицю Д-30 (відео)

Українські військові продовжують знищувати російську техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, у боях беруть участь бійці 26 ОАБр.

На одному з напрямків захисники України знищили ворожу гаубицю Д-30. Про це повідомили у телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ.

"На одному з напрямків бійці 26-ої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича знищили ворожу гармату Д-30", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові виявили розташування ворожої гармати. На наступних кадрах видно наслідки точного влучання, через яке відбувся потужний вибух.

Точний час та місце знищення російської гаубиці Д-30 не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у Херсонській області ліквідовано штаб російської окупаційної армії. Сили оборони завдяки коригуванню СБУ вдарили з HIMARS по командному пункту російських офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

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