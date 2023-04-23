Бійці 28-ї бригади потужно знищили опорний пункт окупантів з БМП-2 (відео)

Українські військові на різних ділянках фронту знищують окупантів, їхню техніку та місця дислокації. Зокрема, бійці 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу знищили опорний пункт росіян.

Для цього захисники України завдали ударів з БМП-2. Відео опублікували на сторінці ОМБр у Facebook.

"Танкісти та екіпаж БМП 28-ої ОМБр потужно знищують особовий склад й опорний пункт ворога під коригування підрозділу Курта", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: "Фінал буде один": Січеславські десантники знищили групу окупантів

На відео можна побачити, як спочатку з танку українські військові ліквідували місця проживання піхоти окупантів. На наступних кадрах зображено знищення опорного пункту росіян з БМП-2.

Точний час та місце не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці Президентської бригади показали відео своєї роботи на активному напрямку фронту. Захисники вдарили спочатку по окопах ворога, потім ліквідували кулеметника й станковий автоматичний гранатомет росіян.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!