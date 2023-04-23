Бойцы 28-й бригады мощно уничтожили опорный пункт оккупантов из БМП-2 (видео)

Украинские военные на разных участках фронта уничтожают оккупантов, их технику и места дислокации. В частности, бойцы 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода уничтожили опорный пункт россиян.

Для этого защитники Украины нанесли удары по БМП-2. Видео опубликовали на странице ОМБр в Facebook.

"Танкисты и экипаж БМП 28-й ОМБр мощно уничтожают личный состав и опорный пункт врага под корректировку подразделения Курта", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как сначала из танка украинские военные ликвидировали места обитания пехоты оккупантов. На следующих кадрах изображено уничтожение опорного пункта россиян из БМП-2.

Видео дня

Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы Президентской бригады показали видео своей работы на активном направлении фронта. Защитники ударили сначала по окопам врага, затем ликвидировали пулеметчика и станковый автоматический гранатомет россиян.

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