'Финал будет один': Сечеславские десантники уничтожили группу оккупантов (видео)

Украинские военные продолжают сдерживать нашествие захватчиков и методически уничтожают оккупантов на разных участках фронта. В частности, бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ликвидировали группу российской пехоты.

Для этого они нанесли удар с артиллерии. Видео уничтожения врага опубликовали на странице бригады в Facebook.

"Сичеславские десантники продолжают демобилизовать кремлевских наемников! Наши защитники устали объяснять, что им не место на украинской земле! Но не устали доказывать кто хозяин на ней!" – говорится в сообщении.

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Видео дня

Военные отмечают, что для оккупантов, которые не отступят и не сложат оружие, финал будет один – их навсегда похоронит украинский чернозем.

На видео можно увидеть, как десантники обнаружили группу вражеской пехоты. На следующих кадрах артиллеристы наносят точный удар по захватчикам.

Напомним, ранее бойцы Президентской бригады показали видео своей работы на активном направлении фронта. Защитники ударили сначала по окопам врага, затем ликвидировали пулеметчика и станковый автоматический гранатомет россиян.

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