Бійці 3 ОШБр та 1-го мехбату біля Бахмуту з мінометів вдарили по складу з БК та позиціях окупантів (відео)

На Бахмутському напрямку українським захисникам вдалося ліквідувати російський склад з боєкомплектами. Також було знищено ворожі позиції.

По ворогу відпрацювали мінометники 3-ї окремої штурмової бригади та бійці 1-го механізованого батальйону. Кадри їхньої роботи з'явилися у мережі.

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"Бахмутський напрямок, працюють міномети 3 ОШБр. У справі 120-мм калібр. Позиції окупантів уражені, а склад з БК знищено", – прокоментували це відео у бригаді.

Довідково: 3 ОШБр – це підрозділ сформований ветеранами АЗОВу 24 лютого 2022 року. Бійці бригади виконують завдання по захисту територіальної цілісності країни від російського агресора.

Пропонуємо вашій увазі кадри бою українських захисників, під час якого було ліквідовано ворожий танк разом з екіпажем.

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