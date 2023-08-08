Бійці 31-ї бригади влаштували росіянам 'полум’яне шоу' касетними боєприпасами (відео)

Українські воїни з 31-ї окремої механізованої бригади знищили розрахунок гаубиці Д-30 російських бойовиків. Наші бійці застосували спочатку фугасні снаряди, а добили ворога касетними боєприпасами.

Відео ліквідації окупантів оприлюднили на Фейсбук-сторінці 31-ї окремої механізованої бригади.

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Зазначається, що аеророзвідники з дрона помітили, де ворог сховав свою гаубицю Д-30. Координати отримали бійці, що працюють на гаубиці М109L.

"Спочатку "присмажуємо" фугасними снарядами, потім трохи касетних снарядів додають "страві" гостринки", – жартують воїни 31-ї ОМБр.

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"Наші бійці чудово працюють на М109L, а касетні боєприпаси роблять справжнє полум'яне шоу, де росіяни горять яскравіше сонця. Коригування: 116 батальйон 110-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ", – прокоментували це відео наші захисники.

Нагадаємо, пілоти першої роти БПЛА спільно з розрахунком 2-го взводу мінометної батареї 1-го ОМБ ЛСР виявили та знищили склад БК та ПММ у районі н.п. Зайцеве в Донецькій області.

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