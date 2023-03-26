Бійці 36-ї бригади показали 'запальну роботу' по окупантах на Донбасі (відео)

Українські морські піхотинці-зенітники продовжують тримати оборону на Донбасі. Зокрема, бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського нищать ворогів на Авдіївському напрямку.

Морпіхи відпрацьовують по російських загарбниках з різної зброї. Відеодобірку опублікували на сторінці бригади у Facebook.

"Запальна робота морпіхів-зенітників по російських загарбниках на Донеччині", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як морпіхи їдуть на бойові позиції. Також показані кадри безпосереднього вогневого ураження супротивника.

Точний час та місце ведення боїв не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці з бригади Данила Апостола показали, як їм вдалося знищити значну кількість воєнної техніки росіян, зокрема "Шилку" та "Зоопарк".

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