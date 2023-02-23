Бійці 36 ОБМП показали архівні кадри бою з російськими штурмовиками на Донеччині

На початку лютого українські бійці під час бою ліквідували значну кількість ворожої військової техніки та її екіпажі. Деякі кадри бою потрапили на камеру дронів.

Відео знищення російських солдатів та їхньої техніки поділилися бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у Фейсбуці. Вони опублікували фрагмент архівного відео бою морпіхів з російською штурмовою групою на Донеччині.

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"6-7 та 9 лютого противник за підтримки БМП і танків атакував позиції наших захисників. Відверто кажучи, ворог досяг певного успіху, але зазнав великих втрат живої сили та бронетехніки", – розповіли наші захисники.

Вони повідомили, що силами і засобами підрозділів 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 501 окремого батальйону морської піхоти, аеророзвідки 503 Окремого батальйону морської піхоти було знищено 4 ворожих танки, 8 БМП та МТЛБ (плавучий бронетранспортер).

Нагадаємо, раніше бійці з батальйону К-2 ліквідували військову техніку росіян з дрона-камікадзе.

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