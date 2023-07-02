Бійці 36 ОБМП показали вибухове відео знищення ЗРК 'Стріла' та 'Мста-С' ворога

На одному з напрямків фронту завдяки спільній роботі аеророзвідників та артилеристів було ліквідовано російські зенітно-ракетний комплекс "Стріла" та самохідну гаубицю "Мста-С".

Відео знищення ворожої військової техніки поділилися бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у своєму Телеграм-каналі.

На кадрах можна побачити, як аеророзвідники помітили вороже озброєння серед посадок, передали координати артилеристам, а ті знешкодили його влучними пострілами.

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"Дует аеророзвідників підрозділу "Сови" 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та побратимів-артилеристів філігранно знищує ворожі ЗРК "стріла" та самохідну гаубицю "Мста-С"". – прокоментували ці кадри наші захисники.

Довідково:

Гаубиця "Мста-С" є однією з найпотужніших артилерійських систем у російському озброєнні. Стріляє калібром 152 мм. Має дальність стрільби до 29 кілометрів і здатна вистрілювати різноманітні артилерійські снаряди, включаючи вибухові, кумулятивні та навідні.

"Мста-С" монтується на базі важкого шасі із забезпеченням високої маневреності.

Зенітно-ракетний комплекс "Стріла" (також відомий як "Стріла-10) є російською системою протиповітряної оборони, розробленою для захисту від повітряних цілей, зокрема літаків і гелікоптерів. ЗРК "Стріла" використовує ракети з керованими снарядами для ураження повітряних цілей. Комплекс може вистрілювати ракети на відстань до 5 кілометрів і на висоту до 3,5 кілометрів.

ЗРК "Стріла" має мобільну платформу на базі вантажівки, що дозволяє йому швидко переміщатися та розгортатися в необхідних місцях. Цей комплекс оснащений системою керування вогнем, яка забезпечує високу точність та ефективність ураження цілей. Вона включає радар для виявлення повітряних цілей, систему наведення ракет на ціль та систему вогневого керування.

Нагадаємо, днями українські військові зі складу Центру спецоперацій "А" СБУ ліквідували 50 одиниць російської техніки.

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