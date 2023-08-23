русский
Війна в Україні

Бійці 44 та 65 бригад ювелірно знищили броньовану техніку окупантів на Запорізькому напрямку (відео)

Билім Олена

Бійці 44 та 65 бригад ювелірно знищили броньовану техніку окупантів на Запорізькому напрямку (відео)

На Запорізькому напрямку воїни з двох бригад розбили ворожу броньовану техніку. Це відбулося на напрямку Роботине-Копані.

Кадри знищення ворожих броньованих машин артилеристами потрапили на відеокамеру дрона, що фіксував "прильоти".

Читайте також: Сили оборони відкрили вогонь по російському літаку в Чорному морі (відео)

Зазначається, що по ворожій техніці працювали спільно аеророзвідники 65-ї окремої механізованої бригади та артилеристи 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

"Хто взяв меч, від меча загине. Знищення двох бляшанок рус**вих поблизу с. Роботине, Запоріжжя", – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, поблизу Бахмута на Донеччині мінометний розрахунок бійців 3-ї окремої штурмової бригади на ходу знищив російську бойову машину. Броньована машина піхоти окупантів рухалась в напрямку передової лінії, коли її виявили аеророзвідники. Координати було негайно передано мінометникам бригади. Розрахунок 120-мм міномета влучно відпрацював по БМП росіян. Під удар потрапила також жива сила окупантів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Війна в УкраїніВійськова технікаВибухиУкраїнські військовіРосіяниВідео