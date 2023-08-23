Бійці 44 та 65 бригад ювелірно знищили броньовану техніку окупантів на Запорізькому напрямку (відео)

На Запорізькому напрямку воїни з двох бригад розбили ворожу броньовану техніку. Це відбулося на напрямку Роботине-Копані.

Кадри знищення ворожих броньованих машин артилеристами потрапили на відеокамеру дрона, що фіксував "прильоти".

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Зазначається, що по ворожій техніці працювали спільно аеророзвідники 65-ї окремої механізованої бригади та артилеристи 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

"Хто взяв меч, від меча загине. Знищення двох бляшанок рус**вих поблизу с. Роботине, Запоріжжя", – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, поблизу Бахмута на Донеччині мінометний розрахунок бійців 3-ї окремої штурмової бригади на ходу знищив російську бойову машину. Броньована машина піхоти окупантів рухалась в напрямку передової лінії, коли її виявили аеророзвідники. Координати було негайно передано мінометникам бригади. Розрахунок 120-мм міномета влучно відпрацював по БМП росіян. Під удар потрапила також жива сила окупантів.

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