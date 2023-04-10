Бійці 79-ї ДШБ показали відео знищення двох російських ПЗРК 'Ігла' однією гранатою

Українські бійці за допомогою скидів з безпілотника ліквідували два ворожих зенітно-ракетних комплекси, призначені для ураження низько летючих вертольотів і літаків. Робота захисників з 79 ДШБ потрапила на відео.

На кадрах можна побачити, як аеророзвідники з дрона зафіксували ворожий окоп. У ньому знаходилися дві ПЗРК "Ігла". Перший скид з безпілотника результату не дав, а от скид другої гранати знищив два ворожих зенітно-ракетних комплекси.

"Десантники 79-ї десантно-штурмової бригади з другої спроби одною гранатою знищили два російських ПЗРК "Ігла", – йдеться в описі до відео.

На якому напрямку фронту відбулася ліквідація ворожої зброї, не повідомляється.

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ПЗРК "Ігла" – це радянський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низько летючих вертольотів і літаків супротивника та інших повітряних цілей на зустрічних й паралельних курсах в умовах впливу природних та штучних теплових перешкод.

Розробка принципово нового комплексу почалася в Коломні 1971 року. Комплекс прийнято на озброєння 1983 року. Головним розробником ПЗРК "Ігла" було визначено КБМ МОП СРСР, а теплова ГСН створювалася ЛОМО МОП СРСР. Головна мета полягала в тому, щоб створити ракету з кращою стійкістю до заходів протидії та вищою бойовою ефективністю, аніж комплекси попереднього покоління типу "Стріла".

"Ігла" перебуває на озброєнні армії України, країн СНД, а також з 1994 року експортується більше ніж у 30 держав.

Характеристики ПЗРК Ігла

Вага: 10,8 кг

Довжина: 1,574 м

Діаметр: 72 мм

Боєголовка: 1,17 кг з 390 г вибухівки

Механізм детонації: contact and grazing fuzes

Двигун: твердопаливний ракетний двигун

Операційна дальність: 5,2 км

Практична межа: 3,5 км

Швидкість: 800 м/с

Система наведення: two color infrared

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