Бійці 8-го батальйону добровольців показали ефектне відео знищення повної боєприпасів вантажівки ворога
Українські бійці на одній з ділянок фронту підірвали ворожу вантажівку, що перевозила боєприпаси. Після влучання снаряда вантажівку рознесло разом з боєкомплектом.
Кадрами своєї роботи поділилися бійці 8-ого окремого батальйону "Аратта" імені Андрія Гергерта Української добровольчої армії у соцмережах.
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"Подивіться, як гарно палає руснявий КамАЗ з БК", – прокоментували ці кадри наші захисники.
Днями 8-й окремий батальйон Аратта імені Андрія Гергерта УДА показав, як влучним ударом бійці батальйону ліквідували російську БМП, яку помітила їхня аеророзвідка.
Нагадаємо, раніше бійці з бригади "Червона калина" показали, як влучно нищили ворога з дронів.
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