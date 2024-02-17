Бійці 'Азову' знищили російського комбата під Кремінною (відео)

Бійці з 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України знищили російського комбата. Це сталося в лісах під Кремінною.

Про це повідомили в пресслужбі НГУ в Telegram 17 лютого. Російські військові намагалися евакуювати тіло вбитого офіцера у Кремінну.

12-та бригада спеціального призначення "Азов" НГУ ліквідувала російського комбата у лісах під Кремінною, йдеться у повідомленні.

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По бліндажу Збройних сил Російської Федерації завдала удар артилерія бригади "Азов" у взаємодії з аеророзвідкою. Крім цього, українські бійці дізналися з радіоперехоплення окупантів про смерть російського командира. Його тіло намагаються евакуювати у Кремінну.

"200 комбата несуть. І просять допомоги вивезти його до Кремінної", – сказав російський військовий.

У НГУ опублікували відео з безпілотного літального апарату, на якому показали вибух після удару по бліндажу ЗС РФ. Після цього в небо здійнявся вогонь та густий чорний дим.

Раніше аеророзвідники роти ударних безпілотників "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців показали, як палять техніку окупантів.

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