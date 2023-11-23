Бійці 'Азову' знищили одразу чотири комплекси окупантів 'Муром' вартістю 200 тисяч доларів (відео)

Чотири ворожих комплекси відеоспостереження "Муром" були знищені ротою ударних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) бригади "Азов" Нацгвардії України.

Як повідомили у Телеграм-каналі бригади, вартість втраченої росіянами техніки становила понад 200 тисяч доларів.

"Чотири ворожих комплекси відеотепловізійного спостереження типу "Муром" були знищені ротою ударних БпАК бригади "Азов" НГУ. В результаті атаки ворог втратив обладнання вартістю понад 200 тисяч доларів", – йдеться у повідомленні.

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Комплекси відеотепловізійного спостереження типу "Муром" — це російські мобільні системи, призначені для виявлення, супроводження та розпізнавання цілей у будь-яких погодних умовах, у тому числі за наявності задимлення, туману або штучного задимлення.

Комплекси "Муром" мають тепловізійний прилад спостереження, який забезпечує виявлення та розпізнавання цілей за їх тепловим випромінюванням. Прилад має високу роздільну здатність і чутливість, що дозволяє виявляти цілі на відстані до кількох кілометрів.

Вони можуть наводити тепловізійний прилад на ціль.

Призначення комплексів "Муром":

Спостереження за обстановкою — виявлення та супроводження цілей, визначення їх координат і характеристик.

Ведення розвідки — виявлення та розпізнавання цілей, включаючи живі сили, техніку та об'єкти інфраструктури.

Підтримка бою — забезпечення вогневого ураження цілей.

Нагадаємо, бійці ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини знищили "Солнцепьок", який працював по плацдарму в Кринках.

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