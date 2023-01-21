Бійці групи швидкого реагування показали архівне відео, як ловили 'окупантів на живця'

Восьмий окремий гірсько-штурмовий батальйон у Фейсбуці опублікував відео, як бійці першої групи швидкого реагування полонили з десяток російських окупантів. Це сталося ще влітку.

Зазначається, що це архівне відео. "Бійці 1 ГШР провели спеціальну операцію по ловлі "рашиків" на "живця". Пральних машин під рукою не було, тому вирішили ловити на залишене в полі взуття. Як бачите – результат не гірший", – пожартували військові.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика:

На кадрах можна побачити, які кілька окупантів лежать посеред землі, а один з них взутий у берці, які зазвичай носять військовослужбовці ЗСУ.

Один з українських бійців прокоментував "інцидент": "Тупо тіп в моїх берцях". Йому відповідає інший боєць: "Командирські берці забрав".

Раніше про цю історію розповідав офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко. За його словами, це сталося у червні минуло року. Українським військовим привезли нову форму, яку вони склали та вирішили розібрати згодом, оскільки їм треба було розійтися по позиціях.

Коли ж один з бійців, який є бойовим медиком, повернувся до місця розвантаження та побачив, що окупанти риються в одязі. Один з росіян вже встиг надягнути на себе берці. "Результат — бойовий медик взяв в полон вісім росіян", – додав Юрій Кочевенко.

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