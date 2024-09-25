Бійці ГУР FPV-дроном 'спалили' російську гаубицю вартістю понад 5 млн доларів (відео)

На одному з напрямків фронту бійці підрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО України знищили російську САУ "Мста-С". Вартість цієї техніки перевищує 5 млн доларів.

Як повідомили у розвідці, знищення російської самохідної гаубиці сталося завдяки роботі операторів БПЛА.

"Бійці підрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО України знищили російську самохідну артилерійську установку "Мста-С". Для спалення ворожої гаубиці розвідники майстерно застосували два далекобійні FPV-дрони", – повідомили в ГУР та показали відео, що підтверджує підпал ворожої техніки.

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Російська гаубиця "Мста": характеристики та вартість

Серія самохідних гаубиць "Мста", що була розроблена в Радянському Союзі та використовується російськими військами, залишається потужним засобом для ураження бронетехніки та живої сили противника. Основна версія цієї артилерійської установки, 2С19 "Мста-С", базується на шасі танка Т-72 і відрізняється значною мобільністю та високою вогневою потужністю.

Знищення гаубиці росіян за допомогою БПЛА. Джерело: Скриншот з відео gur.gov.ua Знищення гаубиці росіян за допомогою БПЛА. Джерело: Скриншот з відео gur.gov.ua

Знищення гаубиці росіян за допомогою БПЛА. Джерело: Скриншот з відео gur.gov.ua Знищення гаубиці росіян за допомогою БПЛА. Джерело: Скриншот з відео gur.gov.ua

Знищення гаубиці росіян за допомогою БПЛА. Джерело: Скриншот з відео gur.gov.ua Знищення гаубиці росіян за допомогою БПЛА. Джерело: Скриншот з відео gur.gov.ua

Знищення гаубиці росіян за допомогою БПЛА. Джерело: Скриншот з відео gur.gov.ua Знищення гаубиці росіян за допомогою БПЛА. Джерело: Скриншот з відео gur.gov.ua

Знищення гаубиці росіян за допомогою БПЛА. Джерело: Скриншот з відео gur.gov.ua Знищення гаубиці росіян за допомогою БПЛА. Джерело: Скриншот з відео gur.gov.ua

Знищення гаубиці росіян за допомогою БПЛА. Джерело: Скриншот з відео gur.gov.ua Знищення гаубиці росіян за допомогою БПЛА. Джерело: Скриншот з відео gur.gov.ua

Технічні характеристики "Мста-С"

Калібр: 152 мм

Дальність стрільби: до 30 км

Боєкомплект: 50 пострілів

Маса: 42 тонни

Екіпаж: 5 осіб

Ця артилерійська установка може використовуватись для знищення артилерійських батарей, бронетехніки, командних пунктів та інших важливих об’єктів на полі бою.

Вартість САУ "Мста"

Станом на 1998 вартість однієї самохідної артилерійської установки 2С19 становила близько 1,6 млн доларів. Нині цифри значно зросли й вартість гаубиці "Мста-С" перевищує 5 млн доларів.

Днями на Запорізькому напрямку Повітряні сили з JDAM знищили пункт зв’язку російської окупаційної армії.

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