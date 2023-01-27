Бійці з 45 ОАБр показали ліквідацію понад 30 вагнерівців неподалік Соледара (відео)

На Соледарському напрямку бійцям 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України вдалося виявити з дрона загін російських загарбників. Бійці ЗСУ ліквідували ворога.

Як повідомила 45 ОАБр у своєму Телеграм-каналі, було ліквідовано "чергову партію "під'їхавших" окупантів". Війська рф не дорахуються більш як 30 найманців з ПВК "Вагнер".

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Бійці показали відео, як "закінчують свої контракти вагнерівці в Україні", яке їм вдалося зняти з дронів.

"Так по-справжньому виглядає доля вагнерівців під їх улюблений трек. Кожного дня на одних і тих же ділянках, допомагаючи піхоті, ми знищуємо чергову партію "під'їхавших" окупантів. Понад 30 вагнерівців за лічені хвилини розірвали свої контракти достроково у наших полях", – прокоментували ці кадри українські захисники.

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