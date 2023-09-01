Бійці з CODE 9.2. за одну ніч розбомбили техніки росіян на понад 5 млн доларів (відео)

Воїни підрозділу CODE 9.2. 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка (92 ОМБр) вночі атакували військову техніку російських бойовиків. Одним ударним дроном було ліквідовано техніки окупантів на 5 млн доларів.

Про це повідомили на Фейсбук-сторінці "Армії дронів". Зазначається, що одним ударним дроном поблизу Бахмуту було підірвано російські танк Т-80, гаубицю САУ 2С1 і танковий мостоукладальник МТУ-90.

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"На околицях Бахмута за допомогою “пташки" Армії дронів було перетворено на металобрухт танк Т-80 та гаубицю САУ 2с1, які обстрілювали наші території. А також — танковий мостоукладальник МТУ-90, який служив росіянам як розкладний міст і допомагав переправляти техніку через водойми", – зазначається у повідомленні.

Відео нічного полювання ударного дрона:

Нагадаємо, днями бійці третьої Окремої штурмової бригади зайняли позиції окупантів під час боїв на Бахмутському напрямку. Піхотинці серед ночі без втрат вигнали росіян із зайнятих окопів.

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