Бійці з підрозділу Khorne Group ефектно 'запустили в повітря' дві САУ 2С19 'Мста-С' окупантів (відео)

На Запорізькому напрямку фронту бійцям з підрозділу Khorne Group вдалося "задвохсотити" одразу дві російські самохідні артилерійські установки 2С19 "Мста-С".

Відео підриву САУ опубліковане в Телеграм-каналі Khorne Group. На кадрах можна побачити, як аеророзвідники зафіксували у полі біля посадок російську САУ 2С19 "Мста-С", передали координати арті 116-ї ОМБр. Артилеристи влучили точно в САУ, після чого вона злетіла в повітря.

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"День почався з обстрілу. Але воно того варте. Вибили 2С19 "МСТА-С" орків… Арта 116 бригади – топ", – йдеться в описі до відео.

2С19 "Мста-С" — радянська і російська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця. Розроблена на Уральському заводі транспортного машинобудування.

2С19 "Мста-С" прийшла на зміну самохідній гаубиці 2С3 "Акація". Вона має кращі характеристики, ніж попередниця, зокрема більшу дальність стрільби, скорострільність і точність.

Нагадаємо, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман заявив, що російські військові до останнього битимуться за Токмак у Запорізькій області. Адже це місто є залізничним вузлом через який пролягає залізниця до Мелітополя та далі до Джанкоя в тимчасово окупованому Криму.

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