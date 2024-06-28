Бійці Нацгвардії 'Іглою' знищили ворожий штурмовик Су-25 'Грач' на Донеччині (відео)

Українські захисники знову завдали удару по авіації окупантів. Цього разу бійці 31 бригади Національної гвардії України збили з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" російський штурмовий літак Су-25, відомий також під назвою "Грач", на Донеччині.

Подія сталася під час бойового вильоту ворожого літака, який планував атакувати позиції українських військ. Гвардійці, які з початку повномасштабного вторгнення тримають оборону на цьому рубежі, вчасно виявили ворожий Су-25, повідомили у Національній гвардії.

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Зведений розрахунок ПЗРК "Ігла" 31-ї бригади НГУ продемонстрував високий професіоналізм та злагодженість дій. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито.

Додамо, що у добовому зведенні Генштабу щодо втрат російської армії зазначається, що росіяни втратили від початку повномасштабного вторгнення 360 літаків плюс один.

Дані Генштабу про втрати армії рф станом на 28 червня. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua Дані Генштабу про втрати армії рф станом на 28 червня. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Додамо, Сили оборони від початку року знищили 30 російських літаків. Як зазначали в Управлінні стратегічних комунікацій, зокрема мова йде про:

дев'ять Су-25;

один Су-57;

два МіГ-31;

близько 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два А-50;

один Іл-22М11;

один Ту-22М3.

Врати літаків рф від початку 2024 року. Джерело: СтратКом ЗСУ Врати літаків рф від початку 2024 року. Джерело: СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, уподовж двох тижнів безпілотники уразили 778 одиниць військової техніки Збройних сил російської федерації.

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