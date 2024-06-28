Бійці Нацгвардії "Іглою" знищили ворожий штурмовик Су-25 "Грач" на Донеччині (відео)
Українські захисники знову завдали удару по авіації окупантів. Цього разу бійці 31 бригади Національної гвардії України збили з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" російський штурмовий літак Су-25, відомий також під назвою "Грач", на Донеччині.
Подія сталася під час бойового вильоту ворожого літака, який планував атакувати позиції українських військ. Гвардійці, які з початку повномасштабного вторгнення тримають оборону на цьому рубежі, вчасно виявили ворожий Су-25, повідомили у Національній гвардії.
Вас також зацікавить: З'явилося відео знищення російського Су-25 на Покровському напрямку
Зведений розрахунок ПЗРК "Ігла" 31-ї бригади НГУ продемонстрував високий професіоналізм та злагодженість дій. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито.
Додамо, що у добовому зведенні Генштабу щодо втрат російської армії зазначається, що росіяни втратили від початку повномасштабного вторгнення 360 літаків плюс один.
Додамо, Сили оборони від початку року знищили 30 російських літаків. Як зазначали в Управлінні стратегічних комунікацій, зокрема мова йде про:
- дев'ять Су-25;
- один Су-57;
- два МіГ-31;
- близько 13 Су-34;
- один Су-35;
- один Су-35С;
- два А-50;
- один Іл-22М11;
- один Ту-22М3.
Нагадаємо, уподовж двох тижнів безпілотники уразили 778 одиниць військової техніки Збройних сил російської федерації.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!