Бійці Нацгвардії показали відео ювелірної роботи операторів дронів

У Донецькій області захисники з підрозділу Національної Гвардії України за тиждень ліквідували до десятка одиниць броньованої техніки ворога та понад півсотні російських інтервентів. Ювелірно відпрацювати по ворожих позиціях допомогли оператори дронів з "Омеги".

Як повідомили у Нацгвардії, спецпідрозділ "Омега" на Авдіївському напрямку "за тиждень знищив 7 одиниць броньованої техніки та понад півсотні російських загарбників".

"Ворог намагається зайти з флангу в Авдіївку, але нашим військовим вдається фантастичними зусиллями утримати цей стратегічний сателіт на підходах до Донецька. Такої активності як зараз на цьому напрямку не було з червня", – зазначається у повідомленні.

За даними "Омеги", наразі окупанти здійснюють наступи механізованими підрозділами. Інколи наступають на декількох напрямках, паралельно атакують з артилерії.

Оператори дронів з "Омеги" показали відео знищення ворога та його військової техніки:

Раніше у мережі показали відео, як українські бійці Сил спеціальних операцій підходять до російського танка та стріляють по ньому. Екіпаж окупантів відмовився здаватися.

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