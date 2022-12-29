Бойцы Нацгвардии показали видео ювелирной работы операторов дронов

В Донецкой области защитники из подразделения Национальной Гвардии за неделю ликвидировали до десятка единиц бронированной техники врага и более полусотни российских интервентов. Ювелирно отработать по враждебным позициям помогли операторы дронов из "Омеги".

Как сообщили в Нацгвардии, спецподразделение "Омега" на Авдеевском направлении "за неделю уничтожило 7 единиц бронированной техники и более полусотни российских захватчиков".

"Враг пытается зайти с фланга в Авдеевку, но нашим военным удается фантастическими усилиями удержать этот стратегический сателлит на подходах к Донецку. Такой активности, как сейчас, на этом направлении не было с июня", — отмечается в сообщении.

Видео дня

По данным "Омеги", оккупанты осуществляют наступления механизированными подразделениями. Иногда наступают на нескольких направлениях, параллельно атакуют из артиллерии.

Операторы дронов из "Омеги" показали видео уничтожения врага и его военной техники:

Ранее в сети показали видео, как украинские бойцы сил специальных операций подходят к российскому танку и стреляют по нему. Экипаж оккупантов отказался сдаваться.

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