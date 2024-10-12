Бійці Поліської бригади знищили штурмовиків рф, які розстрілювали українських полонених (відео)

Українські десантники з 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади провели успішну спецоперацію, ліквідувавши штурмову групу російських морських піхотинців з 155-ї бригади Тихоокеанського флоту. Ця група російських військових заслужила сумнівну славу своїми звірствами щодо українських полонених.

Як повідомило відділення комунікацій 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України, російські морпіхи неодноразово порушували Женевські конвенції, знущаючись з полонених та розстрілюючи їх. Їхні злочини свідчать про повну відсутність гуманізму та поваги до міжнародного гуманітарного права.

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Однак українські захисники дали гідну відсіч російським окупантам. У запеклому бою російські морпіхи були знищені.

"Але тут хайпонути у цих потвор у військовій формі не вийшло: зустрівшись в бою з українськими десантниками, вони були усі знищені. Така ж доля чекатиме й інших військових з цієї бригади", – зазначили поліські десантники.

Повідомлення ДШВ. Джерело: t.me/ua_dshv Повідомлення ДШВ. Джерело: t.me/ua_dshv

Нагадаємо, воїни СБУ за тиждень знищили 10 танків, 33 броньовані бойові машини, 18 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню, а також 4 системи ППО та одну систему радіоелектронної боротьби.

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