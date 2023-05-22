Бійці РДК затрофеїли БТР російських спецслужб у Бєлгородській області (відео)

Представники "Російського добровольчого корпусу", які воюють на боці України, вдало проводять операцію на території Бєлгородської області. Зокрема, бійцям вдалося затрофеїли БТР спецслужб рф.

Йдеться про БТР 82А, який належав Федеральній службі безпеки. Про це повідомили у Telegram-канал РДК.

"Ми не дочекалися солодких подарунків від російської "опозиції", тому зробили собі подарунок самі. БТР 82А, наприклад. P. S. РДК 1:0 ФСБ", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як бійці РДК їдуть у захопленій російській техніці. На наступних кадрах показано, як один з військовослужбовців заліплює літеру "Z" стікером корпусу.

Додамо, на росії заявили про "спробу прориву української диверсійної групи" до Бєлгородської області.

За попередніми даними легіон "Свобода Росії" та "РДК" взяли під контроль Козинку та Гора-Подол, та висунулися до Гайворону Бєлгородської області.

Нагадаємо, 20 травня засновник ПВК "Вагнер" Прігожин заявив, що його бойовикам вдалося захопити Бахмут. Українське військове керівництво цю інформацію спростувало.

21 травня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з очільником США Джо Байденом відповів на запитання, чи взяли вагнерівці Бахмут, коротко: "Ні".

Президент США Джо Байден 21 травня підтвердив значні втрати росіян при спробі захопити Бахмут. Він назвав цифру у 100 тисяч цілком правдивою.

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